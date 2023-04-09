【俄烏戰爭】31名被帶至俄羅斯兒童返烏 慈善組織：至今最難救援任務

人道慈善組織「拯救烏克蘭」（Save Ukraine）上周五（7日）表示，31名被帶至俄羅斯的兒童已返回烏克蘭，於周末時間和家人團聚。組織公布影片顯示，一批兒童攜帶行李步行穿過邊境，隨後登上汽車。

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組織創始人庫列巴（Mykola Kuleba）表示，第5次救援任務已接近尾聲，就救回的兒童數目而言，行動非常特別，亦非常複雜。他同時讚揚參與救援行動的母親英勇（heroic），並指是次行動是組織成立而來最艱難的救援任務。他亦在Facebook上表示，烏克蘭親屬被俄羅斯聯邦安全局（FSB）審訊長達13小時。

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據悉，組織在後勤、運輸和計畫方面協助子女被帶至俄羅斯的家長，令他們能前往俄羅斯接回子女。庫列巴在記者會上表示，一名原定前往俄羅斯接回2名孫子女的祖母在途中因壓力突然離世，其孫子女需繼續留在俄羅斯。

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庫列巴指，被帶回烏克蘭的兒童透露，被帶至俄羅斯後無人嘗試幫他們聯絡父母。有兒童更透露，他們在5個月內5次轉換地點，部分兒童亦指居住地衛生條件惡劣，可以看到老鼠和蟑螂。庫列巴表示，該批兒童是俄羅斯當局以夏令營的名義，從哈爾科夫（Kharkiv）和赫爾松（Kherson）地區帶走。

組織表示，上一次救援任務於上月結束，共帶回18名兒童。有受訪兒童表示，被關押在獨立建築物內，曾被告知以已被父母拋棄。烏克蘭當局指，俄羅斯自戰爭爆發以來，已非法帶走逾1.6萬名兒童。

責任編輯：李俊儀