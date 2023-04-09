▲ 【Tesla庫存問題】特斯拉美國年內第五次減價 Model Y累計減兩成

Tesla（特斯拉，美：TSLA）年內第五次減價，據Tesla美國官網顯示，減價幅度在2%至6%之間，分析師預期，Tesla多次減價將影響利潤。Tesla將於4月19日公布首季財報。

Tesla美國官網顯示，Model 3減價1000美元，Model Y減價2000美元。Model S 和 Model X減價5000美元。今年以來，Model 3累計減價11%，Model Y累計減兩成。分析師預計，進一步減價將令特斯拉利潤率面臨風險。

Tesla曾表示，美國更嚴格的標準將減少Model 3 可獲得的 7,500 美元稅務寬免。

自2023年1月起，根據2022年通脹扣減法案，合資格電動車稅務寬免最多7500美元，Model 3後輪版於4月18日起，扣減將由7500美元減少至3750美元。

特斯拉首季付運42.3萬輛，按季增長4%，在美國及中國曾經減價，以刺激需求。而生產了44.08萬輛，生產較付運多出17933輛。

特斯拉增長雖然可觀，今年目標是交付180萬輛，不過，庫存問題連續3季湧現，減價求售恐影響毛利率。

季度 生產量 付運量 生產量與付運量比較

（正數反映庫存問題） 2023首季 440808 422875 17933 2022第4季 439701 405278 34423 2022第3季 365923 343830 22093 2022第2季 258580 254695 3885 2022第1季 305407 310048 -4641 2021第4季 305840 308600 -2760 2021第3季 237823 241300 -3477 2021第2季 206421 201250 5171 2021第1季 180338 184800 -4462 2020第4季 179757 180570 -813 2020第3季 145036 139300 5736 2020第2季 82272 90650 -8378 2020第1季 102672 88400 14272 2019第4季 104891 112000 -7109 2019第3季 96155 97000 -845 2019第2季 87048 95200 -8152 2019第1季 77100 63000 14100

【TSLA】馬斯克據報周末訪問中國 或視察特斯拉上海工廠

【TSLA】Tesla上載41頁Master Plan 3 報告 窺探未來新車規劃方向？

【TSLA】2600億元掟Tesla 股價急瀉6% 市場憂產量多過銷量

【TSLA】特斯拉獲穆迪充電 股價勁升8%直衝200美元關 評級升至投資級別

記者：譚志偉