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【TSLA】特斯拉美國年內第五次減價 Model Y累計減兩成
Tesla（特斯拉，美：TSLA）年內第五次減價，據Tesla美國官網顯示，減價幅度在2%至6%之間，分析師預期，Tesla多次減價將影響利潤。Tesla將於4月19日公布首季財報。
Tesla美國官網顯示，Model 3減價1000美元，Model Y減價2000美元。Model S 和 Model X減價5000美元。今年以來，Model 3累計減價11%，Model Y累計減兩成。分析師預計，進一步減價將令特斯拉利潤率面臨風險。
Tesla曾表示，美國更嚴格的標準將減少Model 3 可獲得的 7,500 美元稅務寬免。
自2023年1月起，根據2022年通脹扣減法案，合資格電動車稅務寬免最多7500美元，Model 3後輪版於4月18日起，扣減將由7500美元減少至3750美元。
特斯拉首季付運42.3萬輛，按季增長4%，在美國及中國曾經減價，以刺激需求。而生產了44.08萬輛，生產較付運多出17933輛。
特斯拉增長雖然可觀，今年目標是交付180萬輛，不過，庫存問題連續3季湧現，減價求售恐影響毛利率。
|季度
|生產量
|付運量
|生產量與付運量比較
（正數反映庫存問題）
|2023首季
|440808
|422875
|17933
|2022第4季
|439701
|405278
|34423
|2022第3季
|365923
|343830
|22093
|2022第2季
|258580
|254695
|3885
|2022第1季
|305407
|310048
|-4641
|2021第4季
|305840
|308600
|-2760
|2021第3季
|237823
|241300
|-3477
|2021第2季
|206421
|201250
|5171
|2021第1季
|180338
|184800
|-4462
|2020第4季
|179757
|180570
|-813
|2020第3季
|145036
|139300
|5736
|2020第2季
|82272
|90650
|-8378
|2020第1季
|102672
|88400
|14272
|2019第4季
|104891
|112000
|-7109
|2019第3季
|96155
|97000
|-845
|2019第2季
|87048
|95200
|-8152
|2019第1季
|77100
|63000
|14100
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記者：譚志偉