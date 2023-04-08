【美國經濟】薩默斯：美國經濟衰退可能性正上升

美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）表示，在一系列疲弱的經濟指標數據公布後，美國經濟衰退的可能性正在上升，而聯儲局正在接近其加息周期的終點。他接受彭博電視節目訪問時說：「非常清楚的是，我們正處於當前緊縮周期的後期。」他認為對儲局政策制定者而言，無論是否有必要採取另一步行動，都會等到最後一刻才作判斷。

聯儲局下月初議息。就業數據往往被外界視為儲局會否加息的參考依據之一。不過，薩默斯指出，鑑於信貸緊縮的前景，昨出爐的3月就業報告現已不那麽重要。他稱：「感覺到信貸方面存在一些實質性的限制，而在這點上，經濟衰退的概率正在上升。我認為聯儲局面臨着非常、非常困難的決定，有非常多的雙向風險。」

指聯儲局內部模型未預測到近年通脹飈 促檢視

薩默斯說，雙向風險是經濟過熱的後果，呼籲聯儲局廣泛檢視其內部模型，這些模型未能預測到2021年開始的通脹激增，也沒有捕捉到銀行系統中出現的風險，這些風險隨著上月矽谷銀行（SVB）倒閉而成為焦點。「聯儲局需要進行一些認真的反思，在過去的兩年半時間裏，聯儲局一切照舊的做法不成功。」

他又指，聯儲局的任務之一是全面重新考慮如何將儲蓄轉化為借貸。從SVB事件得到的關鍵啟示是，該行的存款基礎黏性比許多人預期的要低得多，而事件更刺激了存戶為其資金尋找更高的回報。

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編輯：胡學能