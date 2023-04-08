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Nike請跨性別KOL宣傳女性運動內衣 前奧運選手帶頭抵制

環球社會熱點 18:12 2023/04/08

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運動品牌Nike早前起用跨性別KOL（意見領袖）Dylan Mulvaney，宣傳旗下女性運動內衣等產品。曾出戰奧運的英國游泳運動員戴維斯（Sharron Davies）狠批Nike破壞女權運動，帶頭抵制Nike。

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現年26歲的Dylan Mulvaney的生理性別為男，沒有做過變性手術。但Dylan自認為女性，選擇使用她（she）或較中性的they作代詞。

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Nike付費聘請Dylan推廣品牌女性運動服裝系列，Dylan穿著Nike運動內衣和緊身褲拍照宣傳，但引起不少女性批評。

戴維斯認為Dylan這則廣告感覺似乎是在模仿女性，認為Nike的行為是破壞了保障女性運動。

掩口費案豔星坦言 特朗普罪不至入獄 【下一頁】

她解釋Dylan作為生物學上的男性，不可能有效推廣內衣等對女性身體有必要作用的產品：

Dylan幫運動內衣賣廣告，但佢根本用唔著內衣。

（Dylan is advertising sports bras when there's nothing to put in the sports bra.）

戴維斯呼籲消費者用錢包來懲罰Nike，迫使品牌聆聽女性的聲音。

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責任編輯：鄭錦玲

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