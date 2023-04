Nike請跨性別KOL宣傳女性運動內衣 前奧運選手帶頭抵制

運動品牌Nike早前起用跨性別KOL(意見領袖)Dylan Mulvaney,宣傳旗下女性運動內衣等產品。曾出戰奧運的英國游泳運動員戴維斯(Sharron Davies)狠批Nike破壞女權運動,帶頭抵制Nike。

現年26歲的Dylan Mulvaney的生理性別為男,沒有做過變性手術。但Dylan自認為女性,選擇使用她(she)或較中性的they作代詞。

Nike付費聘請Dylan推廣品牌女性運動服裝系列,Dylan穿著Nike運動內衣和緊身褲拍照宣傳,但引起不少女性批評。

戴維斯認為Dylan這則廣告感覺似乎是在模仿女性,認為Nike的行為是破壞了保障女性運動。

她解釋Dylan作為生物學上的男性,不可能有效推廣內衣等對女性身體有必要作用的產品:

Dylan幫運動內衣賣廣告,但佢根本用唔著內衣。

(Dylan is advertising sports bras when there's nothing to put in the sports bra.)