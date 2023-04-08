  • 20°C
香港時間 : 2023408日 (週六) 19:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】渣打上調香港今年GDP增長預測 從3.2%升至3.6%

股樓投資 07:01 2023/04/08

分享：

分享：

渣打發表報告將香港今年經濟增長預測從3.2%上調至3.6%；料在重新開放的熱情消退後，營商信心進一步改善或有難度，尤其歐美銀行業危機為未來利率走向及經濟展望帶來不確定性。
 

同場加映﹕【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

溫股知新
【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

此外，本地樓市輕微復甦、出口商去庫存壓力續高企，以及地緣政局緊張，將致企業營商取態維持審慎。在本地勞工市場緊張下，本地消費仍是重要信心錨。不過，居民不積極重投勞動市場，移民潮加劇，以及人口老化等問題，以致疫情後本地勞動人口未見反彈，從而限制了短期零售開支增加，亦限制長遠消費增長。

【ChatGPT熱潮】 嶺南股份稱騰訊即將推出chatGPT產品 騰訊升逾4%成藍籌之冠【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

渣打料本地樓市去年12月已見底，本年至今中原城市領先指數累升逾6%，每月交投亦見上升，惟料進一步復甦空間有限，因市場對未來放寬「辣招」的預期減退，未來供應亦有望增加。因去年樓市下行，發展商減慢開盤步伐，今年料加快推盤去庫存，這限制今年樓價上升空間。

同場加映﹕【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
IPO 港股 天齊鋰業（09696）

上一篇文章

內地3月新能源車市場零售按年增5% 首季升15%

下一篇文章

【新股IPO】自動駕駛公司知行汽車遞交上市申請 集資最多3億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【姜濤生日】姜濤24歲生日應援活動陸續來 兩商場嘉年華掀序幕
【姜濤生日】姜濤24歲生日應援活動陸續來 兩商場嘉年華掀序幕
【收息攻略】3個月定存 最高3.7厘 ! 1萬蚊都可以做定存收息
【收息攻略】3個月定存 最高3.7厘 ! 1萬蚊都可以做定存收息
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
Tesla本年第五次減價 價格降低6% 可減5000美元
Tesla本年第五次減價 價格降低6% 可減5000美元
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
外籍家庭客鍾情啟德全新樓　月租1.9萬租維港1號三房海景戶
外籍家庭客鍾情啟德全新樓　月租1.9萬租維港1號三房海景戶
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款