【大行報告】渣打上調香港今年GDP增長預測 從3.2%升至3.6%

渣打發表報告將香港今年經濟增長預測從3.2%上調至3.6%；料在重新開放的熱情消退後，營商信心進一步改善或有難度，尤其歐美銀行業危機為未來利率走向及經濟展望帶來不確定性。



同場加映﹕【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

此外，本地樓市輕微復甦、出口商去庫存壓力續高企，以及地緣政局緊張，將致企業營商取態維持審慎。在本地勞工市場緊張下，本地消費仍是重要信心錨。不過，居民不積極重投勞動市場，移民潮加劇，以及人口老化等問題，以致疫情後本地勞動人口未見反彈，從而限制了短期零售開支增加，亦限制長遠消費增長。

【ChatGPT熱潮】 嶺南股份稱騰訊即將推出chatGPT產品 騰訊升逾4%成藍籌之冠【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

渣打料本地樓市去年12月已見底，本年至今中原城市領先指數累升逾6%，每月交投亦見上升，惟料進一步復甦空間有限，因市場對未來放寬「辣招」的預期減退，未來供應亦有望增加。因去年樓市下行，發展商減慢開盤步伐，今年料加快推盤去庫存，這限制今年樓價上升空間。

同場加映﹕【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正