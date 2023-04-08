加息0.25厘機率升至近70% 美國3月非農職位增23.6萬

周五（4月7日）美國勞動部公布3月份就業數據，3 月非農就業人數增加 23.6 萬人，為2020年12月以来的最低月度增幅，失業率為 3.5%，優於預期。預期為增加 23 萬人，失業率 3.6%。2 月份數字修正為增加 32.6 萬人。

上月平均時薪按月增長0.3%，符合市場預期，按年上升4.2%，低於2月的4.6%。 FedWatch顯示，聯儲局5月加息0.25厘的機率升至近 70%。數據公布後，美元及美國債息同告上升，美滙升0.20%，而美國2年期國債利率升3.73%至3.981厘，皆預示了加息預期升溫。

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美國銀行認為，3月份的就業報告使聯儲局有望在5月份加息0.25個厘。勞動市場正顯示出降溫的跡象，但仍然非常緊張。美國銀行仍預計聯儲局將在5月會議後維持利率不變，意味著最終利率將在5.0厘-5.25厘之間。

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編輯：黃銳