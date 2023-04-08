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騰訊視頻和抖音達成合作 長視頻授權短視頻二次創作

股樓投資 16:13 2023/04/08

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內地短片社交平台抖音，周五（7日）在其官方公眾號宣布，與騰訊(00700)旗下騰訊視頻達成合作，雙方將圍繞長短視頻聯動推廣、短視頻二次創作等方面展開探索。

騰訊視頻將向抖音授權其享有信息網絡傳播權及轉授權權利的長視頻，並明確了二創方式、發布規則。抖音集團旗下抖音、西瓜視頻、今日頭條等平台用戶都可以對這些作品進行二次創作。雙方認為，合作將為優質短視頻內容創作與傳播提供充分保障，為用戶創造更良好的使用體驗。

同場加映﹕【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

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抖音官方表示，期待此次攜手成為長短視頻行業互利共贏的又一重要探索，實現影視行業、視頻創作者、用戶和平台的多方共贏。

騰訊視頻官方表示，本次合作將為高品質短視頻內容的創作與傳播提供充分保障，從而推動視聽產業優質內容池不斷擴容，最終為用戶創造更美好的視聽體驗，這也為視聽產業在創新使用影視內容版權使用方面邁出了重要一步。

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編輯：黃銳

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