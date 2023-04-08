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內地3月新能源車市場零售按年增5% 首季升15%

股樓投資 16:02 2023/04/08

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中國乘聯會公布，據初步統計3月份乘用車市場零售159.6萬輛，按年持平，按月增長17%。今年以來則累計零售427.5萬輛，按年下降13%；全國乘用車廠商批發195.5萬輛，按年增長7%，按月增長22%。今年以來累計批發502.1萬輛，按年下降8%。

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此外，內地3月份新能源車市場零售54.9萬輛，按年增長5%，按月增長27%。今年以來累計零售131.9萬輛，按年增長15%；全國乘用車廠商新能源批發59.9萬輛，按年增長32%，按月增長21%。今年以來累計批發148.3萬輛，按年增長24%。

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記者：張以正

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