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美國援烏軍情密件外洩 五角大樓調查

環球政治 15:22 2023/04/08

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社交媒體近日流傳有關烏克蘭反攻計劃的軍情密件，涉及美國與北約（NATO）對烏克蘭的援助。美國有線新聞網絡（CNN）引述美國國防部消息人士指，五角大樓正調查事件。

美國記者據報遭俄起訴間諜罪 被控收集軍事機密 【下一頁】

這批照片於Twitter及Telegram流傳，內容包括列出烏克蘭目前擁有的部分西方武器系統數量、額外系統的估計交付量、烏克蘭已經或預計將完成的系統培訓。

CNN引述政府消息證實，這批文件是由五角大樓製作、有關戰爭的一部分日常情報，但文件部分內容似乎遭到篡改。

外洩的文件更包括一張列為最高機密的地圖，顯示截至3月1日的衝突狀況，包括俄烏軍營所在位置和規模，及雙方總損失評估。不過美方官員認為文件中的傷亡數字遭人篡改，相信俄軍實際損失遠高於文件列出的1.6萬至1.75萬人。

【俄烏戰爭】烏若反攻順利 願與俄商討克里米亞問題 【下一頁】

五角大樓副新聞秘書辛格 （Sabrina Singh） 拒絕評論文件合法性，但於一份聲明中表示，國防部已得悉事件並展開審查。

烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）指控俄羅斯為洩密事件的幕後黑手，聲稱社交媒體上傳播的文件不實，基於大量虛構信息，也與烏克蘭的真實軍事計劃無關。

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責任編輯：鄭錦玲

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