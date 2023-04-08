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【日圓滙價】日央行長任滿　黑田東彥遺憾未達2%通脹目標　大行點睇圓滙走勢？

宏觀解讀 16:42 2023/04/08

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日本央行行長黑田東彥任期今（8日）屆滿，明日（9日）由植田和男接任。黑田東彥昨（7日）最後一次以央行行長的身份舉行記者會，表示對於未能實現其上任時設定大約2年內實現「2%的持續和穩定的價格通脹率」目標感到遺憾。不過，外媒報道認為，其長達10年的任期中，時有震撼全球金融市場的意外之舉，轉變了日本央行「做得太少、行動太晚」的形象。

圓滙現報132.16，每100日圓兌港元5.93。滙豐環球研究近期報告認為，圓滙在短期會有相當大的波動，今季和下季料為130、125水平，以港滙7.85計，每100日圓兌港元6.03、6.28水平。

黑田東彥曾投逾11萬億美元維持刺激政策

黑田東彥由前首相安倍晉三選中，於2013年3月中就任央行行長，以激進的寬鬆政策開啟了央行業務的新篇章。他投入了11.7萬億美元來維持刺激政策，使日本央行資產負債表相對於經濟的規模達到美國聯儲局和歐洲央行的數倍。

黑田東彥曾稱，大規模刺激已成功讓日本擺脫了15年的通縮局面。然而，他尚未完成退出非常規超寬鬆貨幣政策的使命，現在該任務將落到其繼任者和老朋友植田和男身上。植田和男已表示，他將繼續實施日本央行當前的寬鬆政策，直至實現穩定的通脹，但市場人士將密切關注他是否以及如何能解決孳息率曲線控制（YCC）計劃日益增長的副作用。

任內行超低利率　日圓觸32年低點

在黑田東彥的領導下，日本央行在全球金融市場的影響力得到加強，在全球其他央行紛紛加息遏制通脹後，日本央行現被視為低利率的最後一個錨點。黑田東彥實施的超低利率推動日圓觸及32年低點，在去年10月中旬曾跌穿151（當時100日圓兌港元5.2以下），國內家庭生活成本因此提高，招來一些批評。

黑田東彥10年前就任行長之前，央行抗擊通縮的努力普遍被認為軟弱無力且落後於形勢變化，但黑田東彥震懾性的方式改變了局面。最後一次意外之舉出現在去年12月，央行將日本10年期國債孳息率區間，由正負0.25厘，擴大至正負0.5厘，震驚全球金融市場，從美國國債到黃金都受到影響。

大多數經濟學家預計今年會有某種形式的政策調整，但在不擾亂市場下退出刺激框架的行動棘手。去年12月央行採取行動後，約71%的日本央行觀察人士認為該行存在溝通方面的問題，植田和男可能會面臨解決這個問題的壓力，他周一（10日）預計將舉行就職新聞發布會，市場將留意有否任何政策調整的暗示。

滙豐環球研究發表報告，指市場認為日本央行下次調整YCC政策更有可能在6月發生，滙豐研究則認為，由於外部的不確定性，圓滙在短期內會有相當大的波動，然後從今年年中日圓開始顯示更明顯升值。該行最新預期今季（第2季）圓滙130水平、第3季125水平，相較此前所預期今季、第3季分別為125、122水平，升值略遲發生。至於第4季則維持預測120水平。

相關文章：

【日本加息】日本央行前行長：歐美銀行問題為市場帶來不確定性　日央行宜審慎調整YCC政策

編輯：胡學能

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