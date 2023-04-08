▲ 【新股IPO】內地再約談拉拉科技旗下貨拉拉Lalamove 並對滿幫、滴滴出行等進行提醒

貨拉拉Lalamove母企拉拉科技（LALATECH）上月底遞交在港上市申請後，內地交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室昨天（7日）對貨拉拉進行約談。據內地交通運輸部官微消息，上述辦公室除了對貨拉拉進行約談，對滿幫集團（美：YMM）、滴滴出行、曹操出行等進行了提醒。

約談指出了貨拉拉存在的突出問題，並要求各平台公司深刻反思，舉一反三，深入查擺，認真整改。一要及時採取有效措施，維護好各方合法權益，確保行業安全穩定發展；二要持續落實「陽光行動」要求，進一步研究降低本平台過高的抽成比例或會員費，杜絕惡意壓價競爭，保障從業人員合理勞動報酬水平；三要嚴格履行法定職責，依法合規經營，強化資質審核，確保貨源真實可靠；四要完善投訴舉報處理機制，及時解決廣大司機反映的訴求和問題。

今次是內地3個月內第2次約談貨拉拉。今年1月20日，交通運輸部約談貨拉拉、滿幫、滴滴貨運、快狗打車等4家互聯網道路貨運平台公司，以及滴滴出行、曹操出行、T3出行、美團出行等4家網約車平台公司。運輸部當時表示，約談旨在提醒相關平台，該段時期 貨車司機集中反映互聯網道路貨運平台隨意調整計價規則、上漲會員費，誘導惡性低價競爭，超限超載非法運輸等問題，涉嫌侵害從業人員合法權益，引發貨車司機普遍不滿和社會廣泛關注 。

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編輯：胡學能