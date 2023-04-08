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掩口費案豔星坦言 特朗普罪不至入獄

環球社會熱點 13:27 2023/04/08

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美國前總統特朗普（Donald Trump）被指涉嫌向豔星Stormy Daniels支付掩口費，遭紐約大陪審團正式刑事起訴。Stormy Daniels接受美媒專訪，坦言就算特朗普於該案罪成，他也罪不至入獄。

特朗普遭刑事起訴 反斬獲更多共和黨支持 【下一頁】

Stormy Daniels表示，她不認為特朗普要為掩口費一事遭到監禁。但如果特朗普被判干犯其餘罪行，就理應入獄以儆效尤。

特朗普出庭期間已表明不認罪。Stormy Daniels表示自己即將會上庭作證，對此很期待。她表示自己是唯一實話實說的人，也沒有甚麼可隱瞞。

特朗普獲多名共和黨人聲援 極右議員比作耶穌 【下一頁】

Stormy Daniels更透露，當她看到特朗普走進法庭時，可謂百感交集，但最終悲傷蓋過一切情緒。她形容特朗普這個「國王」已遭廢黜，地位已非不可動搖，也必須受到法官的判決。

英國廣播公司（BBC）引述法律專家意見，認為特朗普如果被定罪，被判入獄的可能性也不大，相信更有機會是罰款了事。

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責任編輯：鄭錦玲

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