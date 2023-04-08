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【字節跳動】美國佛羅里達州立大學禁用TikTok、微信及QQ

新經濟追蹤 12:47 2023/04/08

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【字節跳動】美國佛羅里達州立大學禁用TikTok、微信及QQ

美國佛羅里達州立大學系統理事會周三（5日）向12間州立大學發信，即日起禁止學校裝置安裝字節跳動旗下TikTok等程式，亦不可用學校Wi-Fi連接到相關程式。據美國傳媒報道，騰訊 （00700） 旗下微信、騰訊QQ、俄羅斯防毒軟件公司卡巴斯基（Kaspersky）及俄羅斯社交媒體VKontakte（VK）都被禁。

理事會表明，出於網絡威脅持續而增加，而宣布大學的裝置上禁用這些社交媒體應用程式和軟件，數據私隱尤其是與學生資料、學系研究相關的，都是非常重要。TikTok發言人回應指，公司已採取前所未有的行動，透過保障美國用戶資料來回應美國對國家安全的憂慮，重申回應國安關注的最佳方法，是對美國用戶數據實施透明的保護，並由第三方監察。

相關文章：

【字節跳動】廣告商上月投放在TikTok的廣告開支增加11%　無懼美國潛在禁止TikTok的風險

【字節跳動】TikTok被英監管罰1.2億　指違規用兒童數據

編輯：胡學能

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