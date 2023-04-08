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【美國加息】美國就業市場未降溫　經濟師：數據支持儲局5月加息0.25厘

宏觀解讀 11:40 2023/04/08

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美國3月非農新增職位由2月的32.6萬個跌至23.6萬個，較市場預期的23萬個職位為高；失業率由3.6%跌至3.5%，較預期的3.6%為低：按月平均時薪增0.3%，符預期；勞動參與率跌至62.6%，就業不足率跌至6.7%。有經濟學者估計，數據很可能讓聯儲局在5月決定加息0.25厘。

Nationwide首席經濟師Kathy Bostjancic表示，最新數據支持聯儲局5月作出加息決定，相信5月可能是緊縮周期最後一次加息。富國銀行經濟師Sarah House及Michael Pugliese認為，昨日的就業報告是聯邦公開市場委員會（FOMC）政策制定者希望看到的類型，就是就業增長有序放緩，勞動力供應擴大，工資增長逐漸接近與央行2%的通脹目標一致的速率，他們亦預計5月份可能是今個周期的最後一次加息，「因為政策制定者在很長一段時間內保持利率不變，以『發揮藥效』」。

Glassdoor牽頭經濟師Daniel Zhao稱，最新就業報告是一份「金髮女孩」（Goldilocks）報告，「很難找到一種可以做得更好的方法」，就業市場確實在降溫，但仍具韌性。

相關文章：

【美國加息】美5月加息機會率升至67%　失業率跌至接近紀錄低位

【美國經濟數據】美國2月消費信貸轉差至152.9億美元｜非農新增職位23.6萬份｜失業率3.5%

【美國經濟】穆迪：美國正步向「金髮女孩經濟」狀態

編輯：胡學能

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