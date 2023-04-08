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美國記者據報遭俄起訴間諜罪 被控收集軍事機密

環球社會熱點 11:30 2023/04/08

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美國《華爾街日報》（Wall Street Journal）記者格爾什科維奇（Evan Gershkovich）上月底，遭俄羅斯政府以收集軍事情報為由拘捕。俄方周五（7日）據報正式起訴格爾什科維奇，他成為美俄冷戰結束以來首位遭俄方控以間諜罪的美國記者。

【俄烏戰爭】烏若反攻順利 願與俄商討克里米亞問題 【下一頁】

俄羅斯聯邦安全局（FSB）上月30日證實，於離首都莫斯科約1,300公里外城市葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）拘捕31歲的格爾什科維奇。

FSB聲稱，格爾什科維奇按美方指示，在一幢俄羅斯軍事工業公司大樓中，收集含有俄羅斯國家機密資訊。

俄國國際文傳電訊社（Interfax）周五引述消息人士指，俄羅斯已正式以間諜罪起訴格爾什科維奇。

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克林頓後悔推動烏棄核武 或能免俄入侵 【下一頁】

塔斯社指，FSB調查人員已正式指控格爾什科維奇為美國利益從事間諜活動，但格爾什科維奇否認上述指控。

《華爾街日報》同日發表聲明，指俄方對格爾什科維奇的指控絕對無理及錯誤，要求立即釋放他。該報形容，格爾什科維奇被捕是對新聞自由的惡毒侮辱，應激起全球所有自由人民和政府的憤怒。

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責任編輯：鄭錦玲

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