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【日本旅遊】港航全新福岡直航線啟航　擬今年內恢復鹿兒島直航（附新航線詳情）

Hot Talk 10:40 2023/04/08

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【日本旅遊】港航全新福岡直航線啟航　擬今年內恢復鹿兒島直航（附新航線詳情）

日本九州一向為旅遊熱門目的地，香港航空昨（7日）起開通來往香港及福岡的全新直航服務，採用空中巴士A320客機營運，每周4班。香港航空於香港國際機場及福岡國際機場舉行慶祝活動，乘搭首航前往福岡的旅客，獲贈香港航空精心設計的限量紀念福袋，而客機抵達福岡機場後，舉行了水砲歡迎儀式，祝賀首航投入服務。

香港航空來往香港及福岡的航班時間表如下（所有時間均為當地時間）:

航線 航班號碼 起飛時間 抵達時間 運作班次
香港 – 福岡 HX640 1025 1500 周一、三、 五、日
福岡 – 香港 HX641 1600 1835 周一、三、 五、日

計劃於今年內恢復鹿兒島直航服務

香港航空行政總裁孫劍鋒表示，福岡是通往九州的重要門戶，開拓此新航點將有助加強港航於九州地區的營運， 為未來開通更多日本航點作準備。他又透露，香港航空計劃於今年內恢復鹿兒島直航服務，進一步加強於九州地區的業務發展。

繼加入每週四班的福岡航線後，香港航空目前的日本航線網絡覆蓋五大航點，包括每日2班分別前往大阪及東京（成田）、每日一班往返沖繩、以及每周3班往來札幌之航班。 另外，港航將於5月起加密沖繩班至每日2班；6月起則增加東京（成田）航班至每日3班。

相關文章：

【航空恢復】香港航空6月中開通泰國布吉直航航線

編輯：胡學能

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