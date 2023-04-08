超高清直擊4款新作　Daytona 60周年勞力士超華麗演繹【內附錶價】

即使知道正價入手機會難過登天，但各位Daytona迷在心裏正盤算哪一款2023年度全新Daytona是心頭好吧？對！今年是Daytona 60周年，勞力士一口氣推出5種材質共17款「地通拿」，數目之多，可見此系列在品牌的重要地位！

▲ Daytona系列計時腕錶（126500 LN）：錶徑40毫米，精鋼錶殼，黑色Cerachrom陶質字錶圈，白色錶面，搭載自家製4131型自動上鏈恒動機芯，動力儲存約72小時，精鋼三格實心鏈節錶鏈，防水100米。（$117,900／圖片：黃鑑江攝）

推出共17款新Daytona

眾所周知，Daytona誕生於1963年，是為職業車手的實際需要而設計。Cosmograph Daytona配備測速計外圈，具，可讀取在固定時間內行駛特定距離的平均速度，經過一代男神Paul Newman加持後，成為品牌最渴市型號，也是勞力士家族中的最厲害保值之王，難怪大它十年的Explorer和Submariner都要讓路！



今年重新演繹的60周年Daytona ，包括有2款精鋼（126500 LN）、4款黃金鋼（126503）、6款黃金（126518 LN）、3款永恆玫瑰金（126505）和2款鉑金（126506），其中4款於Watches and Wonders 2023亮相。

▲ Daytona系列計時腕錶（126503）：錶徑40毫米，黃金鋼錶殼，黃金錶圈，白色和金色錶面，搭載自家製4131型自動上鏈恒動機芯，動力儲存約72小時，黃金鋼三格實心鏈節錶鏈，防水100米。（$152,400／圖片：黃鑑江攝）

▲ 錶背可看到品牌專屬的特殊工具將精細坑紋底蓋旋緊，使錶殼密封，因此只有勞力士錶匠才可以接觸到機芯。（圖片：黃鑑江攝）

新一代Daytona錶面的設計作更細緻的微調，在配色方面更和諧，錶面與計時盤或計時盤外圈的色彩相呼應。蠔式錶殼重新設計，錶耳與錶殼兩側折射出淡雅光澤。配備Cerachrom陶質外圈的錶款，外圈採用與中層錶殼同一材質的鑲邊。

▲ Daytona系列計時腕錶（126518 LN）：錶徑40毫米，黃金錶殼，黑色Cerachrom陶質外圈，金色及亮黑色錶面，搭載自家製4131型自動上鏈恒動機芯，動力儲存約72小時，黑色Oysterflex錶帶，防水100米。（$239,200／圖片：黃鑑江攝）

▲ 勞力士擁有專屬鑄造所，研製出高品質的18K黃金，透原料均以高純度的金屬煉成，在金質成形前必先 在自營的實驗室通過先進設備的仔細檢測，各個工序 均一絲不苟。（圖片：黃鑑江攝）

蠔式錶鏈與Oysterflex錶帶

今年問世的新一代Cosmograph Daytona，備有眾多款式供選擇，其中950鉑金款，配備矚目的冰藍色錶面，搭配蠔式錶帶，極易辨識。蠔式鋼款與黃金鋼款（蠔式鋼與黃金的組合）均配白色漆面錶面，搭配蠔式錶帶。18K永恒玫瑰金款配以亮黑色錶面與日亮金色計時盤，同樣搭配蠔式錶帶。於1930年代末期推出的三格鏈節蠔式錶帶，堅固可靠，是Oyster Perpetual系列腕錶搭配最多的一款錶帶。

鉑金超豪華版

值得一提，其中一款以950鉑金製成，配備矚目的冰藍色錶面，搭配栗棕色一體成型Cerachrom陶質外圈，極易辨識。蠔式鋼款配備白色漆面錶面，18K黃金款配以金色錶面與亮黑色計時盤，以及黑色Cerachrom陶質外圈。測速計上的模鑄刻度與數字以PVD（Physical Vapour Deposition，物理氣相沉積工藝）鍍膜技術鍍上一層薄薄的黃金或鉑金。

▲ Daytona系列計時腕錶（126506）：錶徑40毫米，鉑金錶殼，榛啡色錶圈，冰藍色錶面，搭載自家製4131型自動上鏈恒動機芯，動力儲存約72小時，鉑金三格實心鏈節錶鏈，防水100米。（價格待定／圖片：黃鑑江攝）

據Chrono 24網站顯示，一枚搭載4130型號機芯的鉑金版Daytona，其最新價錢由港幣83萬起（筆者亦見過有賣家標價約100萬），相信此透明版錶背，會令此型號的售價更上一層！

▲ 鉑金版Daytona，現配備透明錶殼底蓋與黃金自動擺陀。（圖片：黃鑑江攝）

4131機芯全面升級

由2023年起Daytona全新搭載品牌自家製的4131型計時機芯，以上一代4130型機芯為藍本作升級，包括Chronergy擒縱系統，其以鎳磷合金製成，令機芯不受高強度磁場干擾。機芯的構造大幅革新，大大精簡組件的數量，從而使機芯更為可靠。堅固的導柱輪及垂直計時離合輪裝置，可使計時器瞬時啟動，確保精準計時。

提高機芯抗震力方面，品牌選用藍色Parachrom游絲，以品牌鑄造的獨特順磁性合金製成。是以溫度有所變化，游絲仍然十分穩定，並能提供出色的抗震性能。游絲亦配備勞力士末圈，確保機芯在任何位置仍可保持規律運作，而機芯的游絲擺輪組件配置已獲得專利高性能Paraflex緩震裝置。

▲ Daytona系列計時腕錶（126505）：錶徑40毫米，永恒玫瑰金錶殼，18K永恒玫瑰金錶圈，亮黑色及日亮金色錶面，搭載自家製4131型自動上鏈恒動機芯，動力儲存約72小時，18K永恒玫瑰金錶鏈，防水100米。（$331,700／圖片：品牌提供）

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