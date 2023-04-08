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【美國加息】美5月加息機會率升至67%　失業率跌至接近紀錄低位

股市 06:51 2023/04/08

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【美國加息】美5月加息機會率升至67%　失業率跌至接近紀錄低位

美國公布3月就業報告後，加息預期升溫，利率期貨市場顯示，5月23日加息0.25厘，到5.25厘的機會率，升至67%，主要原因是失業率跌至3.5%，為紀錄低水平（第二次世界大戰後，自1953年起，最低為3.4%），反映勞動力市場靭性。美國債息回升，撲3.4厘關，美滙指數升0.3%，收報102.09。

除了失業率數據外，美國3月非農職位新增23.6萬份，超預期的23萬份，2月為32.6萬份，增幅按月放緩9萬份或27.6%；平均時薪升0.3%，符預期，是聯儲局官員一直重點關注薪酬指標，因為薪酬強勁增長，使美國人有能力繼續支出，對物價構成上行壓力。數據表明，勞動力供求關係正趨平衡，如果趨勢持續，可能有助於進一步緩和工資的成長。

勞動參與率微升至62.6%，為3年來最高水平，反映男性和55歲以上就業情況改善。

招聘集中在休閒和酒店以及醫療健保等勞動力一直嚴重短缺的行業，零售和臨時服務領域見裁員。

Nationwide Life Insurance 首席經濟學家Kathy Bostjancic認為，數據喜憂參半，但勞動力市場強勁，通脹高企且仍有黏性，足以導致聯儲局在5月份再次加息0.25厘。不過，可能是緊縮周期的最後一次，然後是長時間的暫停。

BMO資本市場美國利率策略師Ian Lyngen亦預期，就業報告為美國5月加息0.25厘掃除障礙。

【儲局官員】梅斯特：聯儲局應加息至5厘以上　利率峰值取決美國經濟和通脹情況

【美國加息】聯儲局理事沃勒：聯儲局或能在不損害勞動市場的情況下　壓低通脹

記者：譚志偉

美股 貨幣政策 經濟數據表現 就業 經濟 失業 美滙指數 加息 美國聯儲局 利率期貨
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【美國經濟數據】美國2月消費信貸轉差至152.9億美元｜非農新增職位23.6萬份｜失業率3.5%
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