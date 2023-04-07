【玄人‧峰語@iM網欄】培植果實 命運軌跡不是單一線性發展

很多朋友跟我論命時，都喜歡問一個問題，就是如果相信人生的軌跡是既定的，那算命是沒有意思了。反之，如果算了命知道了軌跡，我們去改變一些「因」，結果「果」也因此而改變，在命盤預視的結果沒有如預期般出現，那麼命算的理論就不成立了。坦白說，當爭論這個要點時，通常我不會反駁的，不是不懂反駁，而是大家的「立論」及「維度」的出發點都不一樣，表面上看似是在探討同一個問題，但實際上卻是兩碼子的事。

首先，如果有以上信念的人，他對命運的看法是一個單一「線性」的假設。簡單言之，有師傳從某君命盤看到今年駕車會發生意外，如果不駕車，就可以避過此劫。因此，命主就會有兩個選擇：1) 就是如常駕車之後發生意外，然後就跟師傅說他的批算很神準。2)他聽師傅說話整年沒有駕車，避過了車禍發生，但他就沒有應驗了命運既定的安排。然而，人在同一時空生活，是否只得一件事情在運作呢?

我可以坦白告訴大家，人的命運不是線性軌跡的，而是在同一時空下多元運行，發生以上的爭拗，只是你將某件事情的因果獨立去看，而沒有立體地去看自己整個命盤。就以七政四餘、紫微斗數、西洋占星、印度吠陀占星術的十二宮法則，已明白地告訴大家人在同一時空是面對十二件不同的事情(實際上其實不止的，十二宮只是將人生的歷練分了十二大類而已)，只不過是這十二件事件，有緩急先後，有重有輕，有「突潮」時刻(即在某時空時間會特別困擾或令你喜出望外)，只是我們著眼點放在那裡而已。

我之前講過，我主張的宿命論是分開兩大部份：系統性與非系純性。前者是不可以改變，如男女、血統、出身富貧、系統性先天病患；後者是可以透過後天的行為及大運去改善或改變。因此，作為一個算命人，我真的不會跟人去爭拗一些單向性的「線性」問題，一來浪費自己時間，二來是侮辱了命理的本意。因此，我們作做的一件改善因果的工程：有的可以避開的無必要危難，我們盡量提點；有的明顯是沒有改變的，盡量去做一切預防性的工作，到事件來臨時可以安然渡過；有些事情(如姻緣、搞生意)，對於某些人的先天設定是吃力不討好，甚至乎失敗收場，我們就要將命主的人生焦點重新轉移，將力量放在事半功倍的事情(有利宮位、喜用神)之上。如此一來，命運的劇本本質是沒有改變(喜劇就是喜劇、動作片仍舊是動作片)，但透過場口的改變，焦點的重新定位，資訊之再分配，那劇力的豐富度卻可大大提升。

故此，命盤先天給我們的因(或者是種子)本身是既存在的，只是我們會選擇什麼應該不種，什麼應該要去培植，將來得到什麼果實，才是我們學算命的使命。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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