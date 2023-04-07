前GOOGLE CEO反對暫停AI研究 擔心中國或乘虛而入

據彭博社報道，GOOGLE 前CEO Eric Schmidt表示，暫停AI開發只會讓中國乘虛而入。此前，有1,000多名研究人員簽署公開信，對AI研究過快會引發的後果發出警告，當中包裝Tesla CEO Elon Musk。

Schmidt表示，可以理解業界對AI的研究速度的顧慮，但科技公司應當共同制定標準，來緩解這些擔憂。

過去一周，由Future of Life Institute發布的公開信上有1,000多名研究人員簽名，其中包括Tesla CEO Elon Musk。內容指最近幾個月AI實驗室陷入一場失控的競賽，試圖開發及部署日趨強大的數碼思維，甚至連創造它們的人亦無法理解、預測或可靠地控制。他們呼籲暫停AI研究「至少六個月」，並稱如果得不到妥善治理，將對社會造成「潛在災難性影響」。

Schmidt表示，他不贊成暫停六個月，因為這只會「讓中國受益」。他指，他贊成讓大家儘快聚在一起，討論設立合適的護欄。

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Schmidt也不贊成美國、英國和澳大利亞最近對TikTok實施的禁令，但補充道西方政府需要採取更快行動，跟上中國的研發步伐。近日澳洲禁止在聯邦公共部門設備上使用TikTok。

他表示，「中國非常聰明，他們知道自己在做什麼。我們需要一起行動起來，」

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編輯：黃銳