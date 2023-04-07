摩根大通CEO：或還有些銀行倒閉 美國銀行危機接近尾聲

摩根大通執行長傑米·戴蒙表示，上個月席捲全球市場的美國銀行業危機可能已接近尾聲，但可能還有一些銀行會始料未及地倒閉。

戴蒙周四在接受CNN採訪時表示，只有少數幾家銀行遇到了讓矽谷銀行倒閉的問題，他期望下周美國銀行業季度業績表現應會良好。但他表示，他不清楚是否還有更多銀行會倒閉，但今次動盪與2008年金融危機完全不同，當時全球數百家機構都過度槓桿，而現時美國抵押貸款市場則未出現大問題，「如果還有銀行倒閉，問題也會解決，而且會是最後一批。」



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他又表示，經濟前景陰霾，聯儲局的緊縮政策，加上通脹高企及俄烏戰爭持續，都有造成經濟衰退的風險。

67歲的戴蒙自2005年以來一直負責摩根大通，是唯一一位經歷過2008年金融危機、目前仍執掌大型銀行的CEO。

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編輯：黃銳