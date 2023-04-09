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【理財計劃】人生階段無論置業定結婚 短中長期目標同樣重要

理財智慧 17:57 2023/04/09

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不論你是在人生那個階後，置業、結婚或創業，不管你的目標是什麼，都需要一個能助你達致目標的計劃。

首先從短期及即時儲蓄目標開始，例如檢視個人有沒有需要清還的信用卡欠款或債務，為個人先處理這部分將會可以讓你的儲蓄目標更準確及清楚。

其次是計劃中期的目標，例如數年後結婚需要儲一筆數目的金錢，你需要定下個人的每個月的儲蓄金額，除了將金錢放在銀行，亦可以選擇一些中期的保險儲蓄計劃，讓自己可以盡早達成目標。

最後是長期的人生目標，置業正是其中一個例子。由於置業需要長時間的供款，你需要計算每個月的供款，亦要有一筆應急資金，讓自己在可以在緊急時用到。

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責任編輯：陳玉蓮

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