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【著數優惠】惠康自4.7起一連7日推三重優惠　買千元禮券送80元現金優惠券

Hot Talk 17:52 2023/04/07

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【著數優惠】惠康自4.7起一連7日推三重優惠　買千元禮券送80元現金優惠券

適逢復活節假期及新一期政府消費券將於4月16日發放，惠康推出三重優惠。惠康自4月7日至13日期間，購買現金禮券滿1,000元即送80元，並優先以優惠價發售韓國Melona家庭裝雪糕，並限時推出個人護理產品兩件9折優惠。

由4月7日至13日，顧客於惠康、Market Place、3hreesixty或Oliver's The Delicatessen購買現金禮券，買滿1,000元現金禮券，額外送50元禮券（有效期至5月31日，不設最低消費要求），再加碼賞30元現金優惠券（有效期至4月30日），總值80元。

甜品控要留意，惠康由4月7日至20日，韓國Melona家庭裝雪糕均以優惠價52.9元（原價75元）發售。

另外，由4月7日至9日，凡於惠康購買個人護理產品（包括口腔護理、女士衛生、沐浴洗手、止汗及頭髮護理用品）2件即可享9折。購買任何產品100元，即可以40元換2罐長城牌極尚午餐肉340克（總值60元），及以29元換購2盒印度手指青提子（總值40元）。

喜愛品酒的顧客，凡購買1支Wolf Blass禾富巴斯創始人紅酒（價值128元）即送總值147.4元禮品！禮品包括：可口可樂迷你6罐裝 （價值28元），Suntory CC檸檬6罐裝（價值28元），Meadows 無糖可樂6罐裝（20元），維他蘋果綠茶6包裝（價值12.9元），MALEE椰子水1公升（價值30元），及樂怡仙地6罐裝檸檬味（價值28.5元）。

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