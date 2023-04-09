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【親子理財】如何教7至10歲小朋友管錢? 教佢哋點用零用錢

理財智慧 17:57 2023/04/09

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踏入小學階段的小朋友，他們對於錢有了基本的認識，加上在小學有基本的數學觀念，而且踏入需要給予零用錢的時間。作為家長，除了給予他們金錢以外，亦應該要教導他們理財觀念。

由於小朋友已開始有零用錢，所以家長首先要教他們如何花費、存錢、賺錢及公益四件事。

不少家長在這個時間會開始讓小朋友透過做家事賺錢，例如倒垃圾可以賺取一元，收拾玩具可以得到5元等。這個方法可以讓他們了解何謂賺錢，同時花錢方面，他們亦會因此而變得有意識，由於金錢是自己「賺」回來的，所以花錢時會思考。另一方面，家長亦應該要教導他們怎樣存錢，不要將所有的錢都花掉。

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最後，為了不讓小朋友世界只有金錢，亦可以趁機會教他們將錢用作公益活動，例如星期六外出看到人賣旗，可以多與小朋友解釋，並鼓勵他們付出自己的零用錢去人做善事，幫助有需要的人。

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責任編輯：陳玉蓮

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