【親子理財】如何教7至10歲小朋友管錢? 教佢哋點用零用錢

踏入小學階段的小朋友，他們對於錢有了基本的認識，加上在小學有基本的數學觀念，而且踏入需要給予零用錢的時間。作為家長，除了給予他們金錢以外，亦應該要教導他們理財觀念。

由於小朋友已開始有零用錢，所以家長首先要教他們如何花費、存錢、賺錢及公益四件事。

不少家長在這個時間會開始讓小朋友透過做家事賺錢，例如倒垃圾可以賺取一元，收拾玩具可以得到5元等。這個方法可以讓他們了解何謂賺錢，同時花錢方面，他們亦會因此而變得有意識，由於金錢是自己「賺」回來的，所以花錢時會思考。另一方面，家長亦應該要教導他們怎樣存錢，不要將所有的錢都花掉。

復活節搭高鐵 消費滿$100 即享$100優惠 捕捉全港首架 Captain Go主題列車 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

最後，為了不讓小朋友世界只有金錢，亦可以趁機會教他們將錢用作公益活動，例如星期六外出看到人賣旗，可以多與小朋友解釋，並鼓勵他們付出自己的零用錢去人做善事，幫助有需要的人。

【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



責任編輯：陳玉蓮