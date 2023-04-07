【阿里版ChatGPT】阿里雲「通義千問」 開始邀請測試

周五（7日），阿里雲通過官方微信公眾號宣佈，阿里雲大模型「通義千問」開始邀請測試，內媒形容「通義千問」為阿里版的ChatGPT。

現時「通義千問」主要定向邀請企業用戶進行體驗測試，用戶可通過「通義千問」官網申請。據「通義千問」官網資訊，通義千問是「效率助手，也是點子生成機。」，該測試下的所有輸出內容為人工智能模型自動生成，數據源為公開互聯網數據。

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有內媒實測發現，「通義千問」能包含效率類、生活類和娛樂類，其中效率類能夠寫提綱、進行SWOT分析、生成商品描述；生活類提供根據菜名寫菜譜、模仿小學生寫作等功能。該內媒指，通義千問對答流暢，具備一定的中文理解和文學創作能力。

「通義千問」為繼百度「文心一言」之後，內地又一個開始測試的AI大模型。

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編輯：黃銳