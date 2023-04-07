  • 22°C
香港時間 : 2023407日 (週五) 19:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里版ChatGPT】阿里雲「通義千問」 開始邀請測試

股樓投資 17:55 2023/04/07

分享：

分享：

周五（7日），阿里雲通過官方微信公眾號宣佈，阿里雲大模型「通義千問」開始邀請測試，內媒形容「通義千問」為阿里版的ChatGPT。

現時「通義千問」主要定向邀請企業用戶進行體驗測試，用戶可通過「通義千問」官網申請。據「通義千問」官網資訊，通義千問是「效率助手，也是點子生成機。」，該測試下的所有輸出內容為人工智能模型自動生成，數據源為公開互聯網數據。

延伸閱讀：【第2季部署】光大證券看好港股受惠美停加息  另推薦其中8股

    點擊圖片放大
    +9
    +8

同場加映：【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

溫股知新
【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

有內媒實測發現，「通義千問」能包含效率類、生活類和娛樂類，其中效率類能夠寫提綱、進行SWOT分析、生成商品描述；生活類提供根據菜名寫菜譜、模仿小學生寫作等功能。該內媒指，通義千問對答流暢，具備一定的中文理解和文學創作能力。

「通義千問」為繼百度「文心一言」之後，內地又一個開始測試的AI大模型。

同場加映：【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳

開啟hket App，閱讀全文
雲端 港股 阿里雲 人工智能

上一篇文章

摩根大通CEO：或還有些銀行倒閉 美國銀行危機接近尾聲

下一篇文章

豐田新CEO上場 成立新電動車部門 2026年電動車銷量目標150萬輛
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【復活節優惠】經麥當勞App玩小遊戲獲優惠券　$30歎9件麥樂雞餐、$10 OREO麥旋風
【復活節優惠】經麥當勞App玩小遊戲獲優惠券　$30歎9件麥樂雞餐、$10 OREO麥旋風
【C.E.O.財策精英】宏利分組經理梁瑋彰 專業特質創造獨特優勢 飛機師轉換新跑道事業再騰飛
【C.E.O.財策精英】宏利分組經理梁瑋彰 專業特質創造獨特優勢 飛機師轉換新跑道事業再騰飛
外籍家庭客鍾情啟德全新樓　月租1.9萬租維港1號三房海景戶
外籍家庭客鍾情啟德全新樓　月租1.9萬租維港1號三房海景戶
【假日好去處】2023復活節玩樂攻略 各大慶祝活動/好去處一覽（合集）
【假日好去處】2023復活節玩樂攻略 各大慶祝活動/好去處一覽（合集）
【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底
【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底
賀炎明熹18歲生日 粉絲巴士應援 本周日請市民免費搭主題九巴
賀炎明熹18歲生日 粉絲巴士應援 本周日請市民免費搭主題九巴
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款