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【阿里巴巴9988】阿里巴巴高開逾2%　阿里版ChatGPT「通義千問」登場　官宣邀請用戶測試體驗

股市 09:23 2023/04/11

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【阿里巴巴9988】阿里版ChatGPT「通義千問」登場　官宣邀請用戶測試體驗

阿里巴巴 （09988） 旗下阿里雲在微博宣布，自研大模型「通義千問」開始邀請企業用戶測試體驗，用戶可通過官網申請，符合條件的用戶可參與體驗，意味阿里巴巴的AI大模型研究已有成果。

阿里巴巴周二（11日）高開2.5%，報100.2元。

內媒報道指，「通義千問」由阿里達摩院研發，相比現時的「ChatGPT」，「通義千問」仍有不少進步空間，但阿里達摩院在NLP自然語言處理等前沿科研領域已布局多年，並於2019年啟動大模型研發。

阿里巴巴將於下周二（4月11日）在北京舉行阿里雲峰會2023，阿里巴巴集團主席張勇、阿里雲智能集團首席技術官周靖人、全球商業總裁蔡英華將發布主旨演講。有內媒指，阿里巴巴將於當日發布AI大模型，並在4月18日推出行業應用類模型，報道引述匿名內部人士指，模型表現令人「驚豔」。

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編輯：陳韻妍

港股 美股 科技產品 阿里巴巴－SW（09988） 張勇 阿里雲 科研 阿里巴巴
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