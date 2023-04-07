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豐田新CEO上場 成立新電動車部門 2026年電動車銷量目標150萬輛

環球政經 17:35 2023/04/07

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豐田汽車公司新任CEO佐藤恒治上場，公布新電動車計劃，表示在2026年前推出10款新的電池電動汽車，銷售目標為150萬輛電動車。

豐田也將設立一個新的專門部門，專注於下一代電池電動汽車。豐田，包括其豪華品牌凌志，目前只有三款電池電動汽車型號在市場上銷售，去年全球銷量不到25,000輛。投資者和環保組織批評豐田在接受電動車方面行動緩慢，稱其已經失去了追趕特斯拉等競爭對手的機會。


【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

溫股知新
【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

豐田指出，在發展電動汽車的同時，也將「加強混合動力和插電式混合動力」汽車的開發，以兌現其到 2035 年減排一半、到 2050 年實現碳中和的承諾。公司預計，今年將生產多達1060萬輛汽車。

佐藤恒治現年53歲，在豐田汽車的資歷超過30年，最早是負責技術管理和業務改革。隨後佐藤又轉往凌志，先後擔任凌志的執行副總與會長職務。

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁

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編輯：黃銳

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碳中和 新能源 電動車 汽車 豐田 經濟 凌志 銷售

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