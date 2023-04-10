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【香港迪士尼】芭蕾舞表演設SEN小朋友「輕鬆自在場」 家長「不再內疚與尷尬」

理財智慧 11:27 2023/04/10

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復活節假期，不少家長會帶同小朋友四處去，除了戶外活動，不少家庭亦會帶同小朋友去聽音樂劇、觀賞各類型的演出。但對於有特殊教育需要（Special Education Needs, 簡稱“SEN”）的小朋友家長而言，要帶他們外出往往需要顧慮很多，怕小朋友會在場地尖叫，影響別人，擔心陌生人的目光，在一時三刻又無法告知小朋友的情況等，因而剝削小朋友很多欣賞藝術的機會。香港迪士尼園趁機會邀請2000名兒童及家人於4月7日至9日到訪樂園，欣賞「StellaLou夢想起舞吧」的「輕鬆自在場」（Relaxed Performances）特別場次，讓有特殊學習需要兒童從觀賞輕鬆演出中受益。

香港迪士尼與香港芭蕾舞團首度合作 4月推「StellaLou夢想起舞表演」【見下頁

由於一般劇場時間太長，要帶SEN小朋友欣賞有一定的難度，因為小朋友專注力有限而且擔心在場地尖叫，影響其他觀眾。今次迪士妮「StellaLou夢想起舞吧」「輕鬆自在場」30分鐘的演出時間正正合適小朋友，他們能夠以輕鬆心情觀賞表演，對於有特殊學習需要的兒童而言更是一種理想的觀賞環境。

「輕鬆自在場」的元素包括 : 

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「輕鬆自在場」讓家長免去 尷尬與內疚

有參加是次的活動的家長劉女士的女兒今年3歲半，發展較同齡遲緩，同時被評估有自閉症傾向。她表示女兒在觀賞這類型活動時在等候的時間往往會較沒有耐性，會郁來郁去、吵及尖叫等。帶她觀賞傳統的音樂劇擔心會影響其他人士，是次得知香港迪士尼與香港芭蕾舞團，首次合作推出「StellaLou夢想起舞吧」表演，而且特別推出「輕鬆自在場」，因而帶女兒來觀賞。是次的體驗妄讓她的「內疚感」大大減低，因為同場都是面對相同處境的家長，大家都明白，即使小朋友尖叫或不耐煩亦可以互相理解。

另一位家長吳先生，育有三名子女，最小的兒子今年5歲，他的言語表達比較差、情緒有時容易失控。過去吳先生一直避免帶細仔外出欣賞表演，因為擔心外面的刺激太大，令兒子的情緒受影響。吳先生曾帶細仔觀看傳統的音樂劇表演，但當時沒有「輕鬆自在場」的特別安排，音量比較大，細仔較易受影響，故需要坐後排近門口位置，方便細仔若不適隨時可以更快離開劇院，免得尷尬情況出現。

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普羅大眾多表納

香港迪士尼樂園度假區娛樂事務及服裝部製作總監虞楟表示，希望可以帶領社區不同的藝術團體為特殊兒童的需要作出貼心安排。她希望小朋友可以得到各類型參與活動的權利，有特殊需要小朋友的家長亦可以被社會接納。她分享有家長向她表示，「已慣了被人以奇異目光看待」。她希望這種「習慣」不會成為常態，虞楟希望每個人都行多步，普羅大眾多接納不同需要的小朋友及理解家長。

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責任編輯：陳玉蓮

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