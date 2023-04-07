▲ 【阿里巴巴9988】杭州阿里巴巴網絡公司註冊資本由122億減到1億 知情人士：調整是應監管要求

內媒報道，阿里巴巴 （09988） 旗下杭州阿里巴巴網絡科技公司發生工商變更，註冊資本由122億人民幣，縮減至約1.05億人民幣，公司法定代表人為張勇，由淘寶（中國）軟件全資持股。市場猜測指與阿里巴巴早前公布的重組有關，但報道引述知情人士指，調整是應監管要求，與阿里巴巴組織調整無關。

杭州阿里巴巴網絡科技曾持有螞蟻33%股權

報道指，阿里巴巴曾通過一家中國子公司來持有螞蟻集團33%的股份，螞蟻集團在2020年披露的招股書顯示，該公司即為杭州阿里巴巴網絡科技公司。

從國家企業信用信息公示系統查詢顯示，螞蟻集團2021年的年度報告股東一欄，已再無杭州阿里巴巴網絡科技公司身影，杭州君瀚股權投資合伙企業（有限合伙）以及杭州君澳股權投資合伙企業（有限合伙）分別為其第一和第二股東。

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編輯：陳韻妍