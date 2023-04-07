何猷龍：新濠國際今年有望止蝕

新濠國際（00200）主席兼行政總裁何猷龍，接受澳門媒體訪問時表示，隨著全面開放及往來澳門簽證政策放寬，目前澳門人流已大幅增加，希望五一黃金周假期人流會進一步上升。

他又表示，新濠國際今年有望「止蝕」，又指旗下新濠博亞的新濠天地及新濠影匯娛樂場共開設3個海外客投注專區，希望未來客量逐步增長。

他續稱，新濠影匯二期投資達12億美元，當中逾9成為非博彩元素，未來繼續配合澳門發展，希望增添更多新的非博彩元素，吸引更多國際旅客來澳。他亦預期，明年可望重開新濠天地的水舞間。

新濠國際周四（4月6日）收報9.37元，跌1.78%，年初至今升約10.76%

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編輯：黃銳