  • 22°C
香港時間 : 2023407日 (週五) 19:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【半導體需求大減】三星公布第一季初步業績 經營利潤料大跌96%

環球政經 17:12 2023/04/07

分享：

分享：

韓國三星電子集團周五（7日）公布首季初步業績，因全球半導體需求大減，預料經營利潤大跌96%，創2009年金融危機以來最低水平，集團表示將減產。

截至3月的三個月，三星料經營利潤暴跌 90% 以上，至 6000 億韓元 (約4.5億美元)， 遠遜於分析師平均預估的 1.45萬億韓元（約11億美元），銷售額估降至63萬億韓元（約557.2億美元），低於預估的64.57萬億韓元。三星將在本月稍晚公布含淨利與部門業績在內的完整財報。

同場加映﹕【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

溫股知新
【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

三星集團表示，記憶體（DRAM）需求大幅下滑，許多客戶基於財務因素繼續調整庫存，三星表示會減產記憶體產量至「有意義的水平」。

宣布減產消息後，三星股價在南韓股市大升4.4%。去年三星曾表示，儘管需求減緩，三星並未考慮減產記憶體晶片。

由於需求歷史性下滑，記憶體（DRAM）價格去年下半年創下2008年以來最大的跌幅。 TrendForce數據顯示，去年四季度，DRAM的平均價格暴跌34.4%，NAND Flash大跌27.7%。

【ChatGPT熱潮】 嶺南股份稱騰訊即將推出chatGPT產品 騰訊升逾4%成藍籌之冠【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

同場加映﹕【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳

開啟hket App，閱讀全文
美股 記憶體 南韓 南韓圜 Samsung

上一篇文章

何猷龍：新濠國際今年有望止蝕

下一篇文章

【一時佳話@iM網欄】反思傳統
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【復活節優惠】經麥當勞App玩小遊戲獲優惠券　$30歎9件麥樂雞餐、$10 OREO麥旋風
【復活節優惠】經麥當勞App玩小遊戲獲優惠券　$30歎9件麥樂雞餐、$10 OREO麥旋風
【C.E.O.財策精英】宏利分組經理梁瑋彰 專業特質創造獨特優勢 飛機師轉換新跑道事業再騰飛
【C.E.O.財策精英】宏利分組經理梁瑋彰 專業特質創造獨特優勢 飛機師轉換新跑道事業再騰飛
外籍家庭客鍾情啟德全新樓　月租1.9萬租維港1號三房海景戶
外籍家庭客鍾情啟德全新樓　月租1.9萬租維港1號三房海景戶
【假日好去處】2023復活節玩樂攻略 各大慶祝活動/好去處一覽（合集）
【假日好去處】2023復活節玩樂攻略 各大慶祝活動/好去處一覽（合集）
【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底
【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底
賀炎明熹18歲生日 粉絲巴士應援 本周日請市民免費搭主題九巴
賀炎明熹18歲生日 粉絲巴士應援 本周日請市民免費搭主題九巴
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款