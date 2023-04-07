【半導體需求大減】三星公布第一季初步業績 經營利潤料大跌96%

韓國三星電子集團周五（7日）公布首季初步業績，因全球半導體需求大減，預料經營利潤大跌96%，創2009年金融危機以來最低水平，集團表示將減產。

截至3月的三個月，三星料經營利潤暴跌 90% 以上，至 6000 億韓元 (約4.5億美元)， 遠遜於分析師平均預估的 1.45萬億韓元（約11億美元），銷售額估降至63萬億韓元（約557.2億美元），低於預估的64.57萬億韓元。三星將在本月稍晚公布含淨利與部門業績在內的完整財報。

同場加映﹕【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

三星集團表示，記憶體（DRAM）需求大幅下滑，許多客戶基於財務因素繼續調整庫存，三星表示會減產記憶體產量至「有意義的水平」。

宣布減產消息後，三星股價在南韓股市大升4.4%。去年三星曾表示，儘管需求減緩，三星並未考慮減產記憶體晶片。

由於需求歷史性下滑，記憶體（DRAM）價格去年下半年創下2008年以來最大的跌幅。 TrendForce數據顯示，去年四季度，DRAM的平均價格暴跌34.4%，NAND Flash大跌27.7%。

【ChatGPT熱潮】 嶺南股份稱騰訊即將推出chatGPT產品 騰訊升逾4%成藍籌之冠【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映﹕【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳