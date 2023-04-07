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【日本加息】日本央行前行長：歐美銀行問題為市場帶來不確定性　日央行宜審慎調整YCC政策

宏觀解讀 16:41 2023/04/07

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【日本加息】日本央行前行長:歐美銀行問題為市場帶來不確定性　日央行宜審慎調整YCC政策

日本央行即將迎來新任行長，前亞洲開發銀行行長、日本前財務省財務官中尾武彥接受外電訪問時表示，基於西方銀行業的問題為金融市場帶來不確定性，日本央行目前應對調整其非常規貨幣政策持審慎態度。

現時市場普遍預期，日本央行可能在植田和男接替黑田東彥擔任日本央行新行長後，便會放棄其收益率曲線控制（YCC）的政策。黑田東彥的任期將於4月8日屆滿。

日本不能持續地維持非常規的貨幣政策

中尾武彥表示，日本央行必須小心監察市場發展，即使信貸緊張情況應不會導致2008/09年的金融危機出現，而隨着金融市場回穩，日本需要開始對財政政府和貨幣政策正常化作出調整，因長期的刺激經濟措施抑制了必要的企業重組和人員流動。

他指出，日本央行不能持續地維持非常規的貨幣政策，包括買入交易所買賣基金（ETF）、房地產信託基金（REIT）及YCC政策，長遠來看這樣做並不符合日本的利益。

中尾武彥表示，日本長期維持寬鬆政策的風險包括日圓過度疲弱和財政紀律惡化，而非在對抗通脹方面落後於曲線，目前日本的財政赤字和日本央行的資產與經濟規模相比，已經變得非常龐大，可能存在利率急劇上升和貨幣突然貶值的潛在風險，從而導致通脹。

相關文章：【日圓匯價】日本央行議息如預期按兵不動　每百日圓兌港元徘徊5.75算　DWS：維持YCC代價龐大

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編輯：陳韻妍

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