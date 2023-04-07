【免費戶外音樂會】 《聲．影馬拉松》下周四起網上登記 免費入場聽流行音樂與電影歌曲

本月13日上午10時起市民可於網上免費登記參加香港流行文化節2023表演節目戶外《聲．影馬拉松》，不設劃位，名額有限，先到先得，額滿即止。



該派對將於本月23日下午2時30分至晚上8時在文化中心露天廣場舉行，為觀眾帶來一場精彩互動的馬拉松式戶外流行音樂與電影歌曲。戶外《聲．影馬拉松》為今年香港流行文化節亮點節目之一，第一部分的流行音樂會由多名實力派和新晉歌手與樂隊搭檔獻唱連串經典流行作品；第二部分「電影歌曲齊齊唱」將播放精選自張國榮和梅艷芳參演電影或演繹電影歌曲的片段，並由多名新生代歌手帶領現場觀眾合唱。

節目開始前，星光大道管理有限公司將舉辦霹靂舞巡遊暨巨星展覽「星光聲．影夢」，向李小龍、梅艷芳、張國榮和陳百強致敬。星光大道並會同時舉行四位傳奇巨星展覽至下月7日。

復活節搭高鐵 消費滿$100 即享$100優惠 捕捉全港首架 Captain Go主題列車 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

高鐵（香港段）4月1日重啟跨省長途列車服務 乘搭高鐵出行不可不知小貼士，詳見【下一頁】

市民前往西九龍站，可享以下優惠：

1.消費滿100元 ，即賺100元優惠

推廣期：2023年4月1日至5月3日

推廣期間於香港西九龍站指定商戶消費以即日電子貨幣單一消費滿100元或以上，即送兩張50元優惠券，詳情請參閱 https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/latest-news/shop-dine-100.html

車站商店消費賺MTR分

MTR Mobile註冊用戶於香港西九龍站商戶消費30元以上，每1元消費賺1MTR分。

2.泊車轉乘優惠

香港西九龍站設有公眾停車場，每小時HK$32, 高鐵旅客更可享用泊車轉乘優惠，日泊只需100元。

詳情請參考：https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/latest-news/park-and-ride.html



3.實用高鐵遊好網站：高鐵遊攻略

Captain Go平時坐高鐵遊搵資料，都會去一個叫「高鐵遊攻略」的旅遊網站，裡面有豐富的內地城巿旅遊資料，介紹當地有甚麼地方好玩好食，仲有高鐵到埗後的當地交通接駁。想跟一個特定主題去玩的話，又有文章介紹，連行程建議都有，更會不定期提供高鐵旅遊優惠，即刻Click 入去睇下啦!

網址：https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/travel/

Captain Go高鐵隊長主題列車及復活節快閃活動詳情請參考： https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/latest-news/easter-delights.html



【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



責任編輯：陳詠妍