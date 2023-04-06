【姜濤生日】姜濤24歲生日應援活動陸續來 兩商場嘉年華掀序幕

4月姜糖好忙，因為是他們的「超級冠軍」姜濤24歲的生日大日子，連串慶生活動，先由姜濤香港後援會籌辦的商場應援掀起序幕。由4月5日至5月1日期間，分別在尖沙咀The ONE及銅鑼灣皇室堡兩個商場設置不同主題的慶生裝置，共有13個打卡位，姜糖可於The ONE「Keung To 430 甜蜜蜜Café」食甜品，又可於皇室堡「Keung To 430 生日嘉年華」購買限定精品，今年在皇室堡更安排一個「幸會小濤濤驚喜環節」，有1比1人型小濤濤登場跟大家打卡，姜糖經常笑言想要180CM的小濤濤，今次終於恨到了，但要留意跟小濤濤拍照設有時段，需預先拿籌。另外由於精品都是期間限定，且限量，故開賣兩天已有姜糖半夜就來商場門外通宵排隊等派籌，成件事很青春，更深感一班姜糖愛偶像的心。

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尖沙咀的The ONE「Keung To 430 甜蜜蜜Café」



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除了兩大商場的打卡應援，4月份還有多個廣告商為姜濤籌備的活動，都叫粉絲們興奮不已，最近相信大家都在不停飲無糖可樂，希望能抽中月內舉行的見面會，為求近距離見姜濤一面。此外，還有將於4月22日舉行的麥當勞兒童愛心馬拉松、以及4月30日由姜濤粉絲後援會舉行首個慈善步行活動「Keung To Charity Walk 2023」等，慶生活動相信還陸續來，大家記得密切留意住。

銅鑼灣的皇室堡「Keung To 430 生日嘉年華」



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430限定店精品

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姜濤香港後援會部份生日應援

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踏入4月，姜濤生日月正式開始，而久久未在舞台上演出的姜濤也正式回來了，4月2日《POPFEST HKT西九音樂節》一口氣跳唱6首歌炸爆舞台，汗流浹背，表演大獲好評，以行動為年初的抨擊作出無聲反擊。

姜濤站在舞台上充滿自信的眼神，明顯跟1月1日叱吒頒獎台上很不同，難怪姜糖們都大喊：我哋嘅姜濤返嚟啦！

《超級冠軍》、《Master Class》、《Dummy》、《鏡中鏡》、《夠了》、《蒙着嘴說愛你》，歌單顯然是刻意挑選，每首歌都代表住他自《全民造星》奪得冠軍後正式展開星途的每一個階段，別具意義，當中叫大家最驚喜的，當然是唱出11胎新歌《Dummy》，姜糖等了將近1年，終於等到姜濤再唱新歌，興奮之情難以言喻，而歌詞同樣帶出了姜濤的心路歷程，繼續做到以作品說話。

▲ 姜濤唱出新歌《Dummy》大獲好評 相片來源：姜糖

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姜濤向來都不算多言，即使大會安排了講話的時間，他卻選擇一氣呵成唱出特意安排的歌單，最後再以約22秒的90度鞠躬，加上飛吻向姜糖及曾經予他批評的人的致歉致謝，一切盡在不言中；流下來的汗水，跟他的努力不懈一樣，同樣被看得見。

在過去一段時間，除了姜濤備受抨擊，姜糖同樣成為被攻擊對像，而姜糖所面對的，姜濤都知道，故特別唱了偶像羅志祥的《夠了》送給他們。或者這是自古以來追星必有出現的粉絲對立問題，惟用姜濤曾說過的４隻字「問心無愧」，一切讓時間做證。就如去年姜濤擔任張敬軒演唱會嘉賓時，軒公一句：「我買你贏！」，大家就拭目以待這位超級冠軍未來繼續發光發亮吧！

演出後，姜濤在IG轉發了一遍姜字燈牌的相片，寫道感激你們還在，而姜糖們也大大聲回應：「只要你回頭，我們一直都在！」

▲ 連唱6曲後 姜濤以近22秒的鞠躬向姜糖和批抨過他的人致歉 姜糖深受感動

▲ 閉關多月的姜濤在演出後出POST感謝粉絲還在 姜糖：只要你回頭 我們一直都在

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記者：張以正