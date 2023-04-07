Icelandair冀淘汰波音飛機 購13架Airbus飛機 2029年開始交付

Icelandair (ICEAIR)周五（7日）表示簽署了一項臨時協議，購買13架歐洲飛機製造空中巴士公司Airbus(AIR.PA)最新的A321XLR窄體式客機，預計將於2029年開始交付。

作為交易的一部分，在購買13架Airbus最新、最大的窄體式客機後，Icelandair還可以選擇再購買12架飛機，價格未透露。

然而，Icelandair表示，它計劃從2025年開始使用Airbus飛機，目前正在為租用四架A321LR飛機進行深入談判。

Icelandair在一份聲明中指，隨著購入Airbus窄體式客機後，Icelandair將替換波音（BA）757飛機

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Icelandair說，它將繼續運營一支完整的波音機隊，直到2025年，之後在Airbus首批飛機交付後，將有一支由Airbus和波音飛機組成的混合機隊投入運營。

Airbus和美國競爭對手波音在今年頭兩個月的交付量上一直處於膠著狀態，但在供應困境中，Airbus要達到年度預測的任務更加艱鉅。

兩家公司在1月和2月總共交付了66架飛機，這佔了波音公司2023年交付量市場預測的12%，而Airbus只獲得了2023年720架飛機目標的9%，低於按年的趨勢。

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記者：張瑋婷