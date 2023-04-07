沙田第一城連錄蝕讓成交　中層兩房戶515萬沽　4年帳面蝕75萬

雖然樓價回升，但亦有藍籌屋苑業主要蝕讓離場。美聯物業黃錦瀚說，沙田第一城39座中層A單位，實用面積284平方呎，兩房間隔，日前以515萬元易手，實用呎價約18,134元。

資料顯示，原業主於2019年以590萬元購入物業，持貨4年，現賬面蝕75萬元，物業期内貶值約13%。

此外，屋苑51座低層B室，實用面積284平方呎，日前以469萬元易手，實用呎價約16,514元。資料顯示，原業主於2018年以488萬元購入單位，持貨5年，現賬面蝕19萬元，物業期内貶值約4%。

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