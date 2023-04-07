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Tesla本年第五次減價 價格降低6% 可減5000美元

環球政經 12:02 2023/04/07

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Tesla（TSLA）周四（7日）在美國的網站上顯示，旗下的電動汽車價格降低了2%-6%，擴大了折扣，市場認為這可能會損害盈利。

Tesla自今年年初以來第五次降價，以應對美國準備採用的電動車稅收抵免。Model 3的兩個版本的價格降低了1000美元，Model Y的價格降低了2000美元。Model S和Model X的兩個版本的價格降低了5000美元。

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Tesla報告指，在美國、中國和其他旨在刺激需求的市場降價後，第一季度的交付量接近42.3萬輛，比上一季度僅增長4%，而其設定的目標是今年交付180萬輛。

自今年年初以來，Tesla已將其 Model 3的價格累計降低了11%，ModelY的價格也降低了20%。

 

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Tesla報告指，在美國、中國和其他旨在刺激需求的市場降價後，第一季度的交付量接近42.3萬輛，比上一季度僅增長4%，而其設定的目標是今年交付180萬輛。

自今年年初以來，Tesla已將其 Model 3的價格累計降低了11%，ModelY的價格也降低了20%。

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責任編輯：張瑋婷

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