美國勞工部今晚發布就業報告 市場預計失業率維持在3.6%

美國勞工部周五（7日）將發布備受關注的就業報告，預計失業率維持在3.6%，上個月工資溫和的增長或受到美國央行官員的歡迎，因為這代表可以停止加息。報告將於美國東部時間上午8:30（北京時間1230）公佈。

根據《路透社》調查，上個月非農就業人數可能增加了23.9萬人。是自2020年12月以來最小的增幅，但就業增長仍將是經濟學家所說的每月10萬個工作崗位的兩倍以上，得以跟上勞動年齡人口的增長。

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2月份的經濟增加了31.1萬個工作崗位。一些預期的招聘放緩被歸因於1月和2月反常的溫和天氣帶來的推動力的消退。

預估值從15萬到34.2萬不等，風險傾向於下行。勞工部周四（6日）公佈的對每週申請人數和持續申請人數數據的年度修訂顯示，這兩個系列的數據都有明顯提升。經濟學家表示，這些修訂使申請人數係列更接近其他數據，這些數據表明勞動力市場正在失去速度。

本週，美國供應管理協會的調查對勞動力市場做出了樂觀的評估。政府數據顯示，盡管當月每失業者和職位空缺的比例是1：1.7個，但2月底的職位空缺在近兩年來首次跌破1000萬。

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記者：張瑋婷