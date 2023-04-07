【帶你睇盤】鄰近烏溪沙站　會所配套齊全　翠擁華庭三房呎價不用1.2萬

馬鞍山發展愈來愈成熟，區內亦有不少大型屋苑吸引年輕家庭進駐。除了新港城、馬鞍山中心，今次利嘉閣推介的翠擁華庭亦值得留意，皆因鄰近港鐵烏溪沙站。資料顯示，屋苑由12座物業組成，提供1,606伙，逾八成為三房間隔，適合換樓客所需。

放盤單位為翠擁華庭7座極高層C室，實用面積858平方呎，三房一套間隔，現叫價1,010萬元（最後更新日期：4月7日），若承造八成按揭，分30年還，利率3.375厘計，首期要202萬元，月供35,721元，壓力測試的入息要求為75,409元。

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放盤單位 翠擁華庭7座極高層C室（物業編號：BJ73608992） 實用面積 858平方呎 間隔 三房一套 叫價 1,010萬元（最後更新日期：4月7日） 賣點 1. 位處高層，景觀開揚。 2. 企理裝修。 3. 環境清幽，主人房有側海景。 4. 屋苑車位充裕，另提供免費穿梭巴士。 5. 會所配套齊全。 6. 步行往港鐵烏溪沙站只需5分鐘。

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