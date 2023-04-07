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【帶你睇盤】鄰近烏溪沙站　會所配套齊全　翠擁華庭三房呎價不用1.2萬

股樓投資 16:16 2023/04/07

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馬鞍山發展愈來愈成熟，區內亦有不少大型屋苑吸引年輕家庭進駐。除了新港城、馬鞍山中心，今次利嘉閣推介的翠擁華庭亦值得留意，皆因鄰近港鐵烏溪沙站。資料顯示，屋苑由12座物業組成，提供1,606伙，逾八成為三房間隔，適合換樓客所需。 

放盤單位為翠擁華庭7座極高層C室，實用面積858平方呎，三房一套間隔，現叫價1,010萬元（最後更新日期：4月7日），若承造八成按揭，分30年還，利率3.375厘計，首期要202萬元，月供35,721元，壓力測試的入息要求為75,409元。 

    點擊圖片放大
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放盤單位 翠擁華庭7座極高層C室（物業編號：BJ73608992）
實用面積 858平方呎
間隔 三房一套
叫價 1,010萬元（最後更新日期：4月7日）
賣點

1. 位處高層，景觀開揚。

2. 企理裝修。

3. 環境清幽，主人房有側海景。

4. 屋苑車位充裕，另提供免費穿梭巴士。

5. 會所配套齊全。

6. 步行往港鐵烏溪沙站只需5分鐘。

同場加映【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3KkRF63

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

翠擁華庭 利嘉閣 馬鞍山 二手市場 私人屋苑

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