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【單位直擊】阿爺「full pay」幫孫仔買樓　葵涌葵芳閣562萬易手

股樓投資 15:13 2023/04/07

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有祖父豪擲562萬元置業，更將單位贈予年僅20歲的孫兒。中原地產許偉業說，葵芳閣2座中層C室，實用面積473平方呎，日前以562萬元成交，實用呎價約11,882元。值得留意的是，雖然業主現為20歲的孫兒，但他於整個交易過程中參與不多，付款是祖父，睇樓由母親代勞。 

許偉業透露，上址於去年8月放盤，當時叫價638萬元，由於定價太高，故未能易手。及至去年11月，原業主減價至580萬元，講明議價空間有限，但一個多月前遭買家大膽還價至550萬元，由於是現契樓，所以原業主不為所動，並且堅持「底價」為575萬元。不過，買家未有放棄，趁近期二手交投淡靜出手，單邊落訂562萬元，更吩咐代理向原業主出示合約以示誠意，而買家亦拼命遊說，建議原業主將賣樓套現所得放到銀行做定期，即可追回樓價差幅。原業主考慮到買家是「full pay」入市，加上講法有理，所以答應以562萬元出售單位。

單位相

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資料顯示，原業主於1985年以45.3萬元購入單位，持貨近38年，現帳面獲利約517萬元，單位期內升值逾11倍。 

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撰文 : 黃卓賢

葵芳閣 中原地產 二手市場 私人屋苑

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