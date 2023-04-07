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【銀行危機】摩通戴蒙：銀行危機已接近尾聲　惟人們減少貸款或增加美國經濟步向衰退的可能

股市 14:48 2023/04/07

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【銀行危機】摩通戴蒙：銀行危機已接近尾聲　惟人們減少貸款或增加美國經濟步向衰退的可能

摩根大通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）接受CNN訪問時表示，由美國矽谷銀行（SVB）及Signature Bank引起的銀行危機，將會增加美國經濟步向衰退的可能性，「雖然銀行體系仍然強勁及穩健，但近日圍繞銀行體系的震盪，已令經濟步向衰退創造了另一條件」。

「我們看到人們減少了貸款，減少了一點，又減少了一點，即使銀行業問題不是導致經濟衰退的必要條件，卻有衰退的特徵。」

美國經濟前景遍布烏雲

戴蒙指，現時美國經濟前景遍布烏雲，聯儲局收緊貨幣政策，疊加通脹持續高企，再加上俄烏戰爭，構成經濟最大的風險，雖然他本人對美國的勞動力實力仍充滿希望，但他不確定美國經濟是否已度過當前銀行危機最嚴重的時刻。

「我希望銀行危機很快就會解決，但不知道今年會否有更多銀行倒閉，估計目前已接近危機的尾聲，而且目前的危機與2008年的金融危機完全不同。」

為長時間處於高利率環境做好準備

戴蒙稱，2008年時，全球有數以百計的金融機構都存在著槓桿過高的問題，但目前沒有出現這個情況，「按揭市場沒有大問題，美國人不應將目前危機與2008年比較。」

戴蒙自2005年以來擔任摩根大通的行政總裁，是美國大型銀行中，唯一一個曾經歷2008年金融危機的舵手。他認為，部分銀行倒閉的問題不大，只是不希望會引發骨牌效應。

美國地區性銀行及美國消費者應為長時間處於高利率環境做好準備，即使不知道會否發生，但仍應該預備好，投資國債的銀行也會做好這種可能性的準備工作。

 

【ET財智Talk】油組突減產風險或增？ 富邦潘國光分析第二季股、債、滙、商品投資策略

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編輯：陳韻妍

美股 經濟 摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM） 宏觀分析 經濟衰退 貨幣政策 美國聯儲局 美國 通脹 國債
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