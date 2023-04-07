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【澳門旅遊】澳門旅遊局延長船票及車票買一送一優惠至6月30日　涵蓋5間船公司及巴士公司

Hot Talk 13:52 2023/04/07

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【澳門旅遊】澳門旅遊局延長船票及車票買一送一優惠至6月30日　涵蓋5間船公司及巴士公司

不少人會在復活節假期到澳門旅遊，為吸引旅客，澳門旅遊局於1月13日至6月30日期間，推出香港旅客船票及車票買一送一優惠，持有香港身份證的旅客，在活動期內購買香港往澳門的船票或車票，可免費獲得一張從澳門往香港的船票或車票，但回程船票或車票的日期只可以是香港往澳門的船票或車票翌日起計7日內使用，意味不可以即日來回。

現時參與澳門船票及車票買一送一優惠的交通營運商共有5間，包括噴射飛航及金光飛航兩家船公司，港澳快線、港澳一號、金巴3間巴士公司，所有交通營運商所購買的船票及車票都不設退票及改期。

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