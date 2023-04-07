▲ 【美國經濟】美國銀行家協會：大型銀行放貸更謹慎 未來6個月商業及消費信貸狀況料惡化

美國銀行家協會（American Banker Association）對美國15家大型銀行首席經濟師進行的一項調查顯示，由於經濟增長放慢及利率趨升，美國面向消費者和企業的信貸狀況，預料會在未來6個月惡化。

協會第二季信貸狀況指數從第一季的12.5，降至5.8，為疫情爆發以來最低水平；指數低於50意味經濟師預測未來6個月信貸狀況會惡化。

銀行對於目前信貸情況更加審慎

美國銀行家協會指，指數反映銀行對於目前信貸情況更加審慎，季內消費者信貸指數下跌7.9個百分點至5.8，意味經濟師預期消費信貸的供應量下跌的速度，將較信貸質素惡化的速度更快。商業信心指數亦跌5.6個百分點至5.8，經濟師預期商業信貸獲批額在未來6個月減少，信貸質素亦會惡化。

協會首席經濟師Sayee Srinivasan表示，最新信貸指數反映近日強勁的信貸質素，在不明朗因素上升及宏觀經濟逆境下將備受挑戰，貸款商批貸時更嚴謹。

美國銀行家協會經濟諮詢委員會成員包括來自摩根大通、美國銀行、摩根士丹利等大型銀行的經濟師。

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編輯：陳韻妍