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優先證券具備靈活性  有助駕馭銀行業危機引發的波動市

股市 12:15 2023/04/07

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美國有三家專注科技業的地區性借貸機構倒閉，市場憂慮觸發新一輪全球銀行業危機，預示市場將會更加反覆波動。優先證券市場同橏受壓，經過近期調整後，現時的價格較面值大幅折讓，處於2009年環球金融危機以來的最低水平。與其他同類資產比較，優先證券的孳息率較高，目前已升至遠高於十年高位，而且風險較低，為投資者提供更多固定收益的投資機會。

為緩解市場對歐美銀行業的憂慮，歐美金融監管機構積極採取多項穩定措施。聯儲局向當地存款機構  提供額外資金，並與其他五家央行協調合作，以增加美元流動性的供應。 歐洲方面，瑞士政府為拯救一家陷入財困的大型銀行，透過提供額外資金支持，促成其與瑞士規模最大的銀行進行合併。

儘管如此，金融市場仍然波動，投資者傾向迴避風險，優先證券市場同時受壓。值得注意的是，優質投資級別債券在整體市場拋售期間脫穎而出。這些債券信貸評級愈高，調整的幅度相對温和。舉例說，BBB級、BB級及B級優先證券分別下跌5.37%、8.03% 和 8.14%。相比之下，美國整體銀行業股票下跌23.6%。

在近期的波動市況下，額外一級資本債券(AT1)，亦稱應急可換股債券成為表現最差的優先證券，監管機構一旦決定執行這些股票掛鈎工具的轉換機制，將令證券損失全部價值。瑞士銀行合併事件便令該陷入財困的銀行所持額外一級資本債券進行全面撇賬，因而引發額外一級資本債券遭廣泛拋售。

我們團隊一直主要聚焦優質投資級別債券，可藉着防守性部署抵禦今次的波動市況。若美國聯儲局一如預期在今年稍後時間暫停加息，甚或出現貨幣政策轉向，我們相信優先證券策略有望得到強勁反彈。

展望未來，我們預計美國可能會有更多規模較小或質素較低的銀行出現問題，而銀行業監管將進一步加強。此外，我們認為這些銀行可能會因評級機構下調其信貸評級和行業展望而大受打擊。

在此環境下，我們仍然對地區性銀行及廣泛銀行業持審慎態度。然而，我們可把握市場拋售機會，買入優質地區性銀行。我們目前較看好大型多元化銀行，這些機構的存款大幅增加，應有助支持其財務狀況及信貸評級。

因應歐美銀行業問題不斷演變，加上市場信心脆弱，我們認為應急可換股債券將繼續表現遜於其他優先證券。在不明朗時期，風險管理更為重要。我們利用在地專家的專門知識，與風險管理、信貸研究及銀行股票團隊緊密合作，致力在整個資本結構中發掘投資機會。

【ET財智Talk】油組突減產風險或增？ 富邦潘國光分析第二季股、債、滙、商品投資策略

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撰文 : Joseph Bozoyan 宏利投資管理投資組合經理

欄名 : 基金卓見

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