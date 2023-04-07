▲ 【中國經濟】ING彭藹嬈料內地首季經濟增長3.8% 數據公布後中央或迅速推出刺激基建及消費措施

內地將於本月公布首季經濟增長數據，ING銀行大中華經濟師彭藹嬈預計，内地首季經濟按年增長3.8%，主要由於外部需求增長疲弱，影響出口及製造業活動，而電動車補貼取消也令車廠生產減慢，預期中央會在公布首季經濟增長數據公佈後，迅速推出刺激經濟措施。

彭藹嬈表示，爲保持2023年GDP增長5%的目標，中央可從基建及消費兩方面推出更多刺激政策，當中要進一步加碼基建投資，其中大部分為已經規劃的地鐵建設和增加5G基站數量。

中央或會考慮重推電動車補貼

內地汽車銷量在去年底補貼結束後大幅下滑，她預計，中央或會考慮重推電動車補貼，若政府有額外的財政實力，也可考慮為消費類電子產品提供補貼，支持國内半導體企業的銷售。



服務業復蘇會爲勞動力提供穩定的工資，而中央的刺激措施應針對穩定製造業的勞動力需求，因這是整體經濟增加買房意慾的基礎，預計今年新造房屋價格會上升，並且通過財富效應進一步刺激零售銷售。

第二季經濟按年增長將加快至6%

彭藹嬈估計，推出上述的刺激經濟措施後，內地第二季經濟按年增長將加快至6%，但全年經濟增長預測維持5%，因外部需求仍是今年最大關注點。

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編輯：陳韻妍