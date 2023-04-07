▲ 【騰訊700】騰訊視頻與抖音就長短視頻聯動推廣展開合作 抖音可用騰訊長視頻進行二次創作

騰訊 （00700） 旗下騰訊視頻與抖音集團宣布，雙方將達成合作，並圍繞長短視頻聯動推廣、短視頻衍生創作方面展開合作。騰訊視頻將向抖音集團授權其享有信息網絡傳播權及轉授權權利的長視頻，並明確短視頻衍生創作的方式、發布規則，抖音集團旗下抖音、西瓜視頻、今日頭條等平台用戶都可以對這些作品進行二次創作。

騰訊視頻及抖音集團認為，合作將有助共同促進短視頻的內容創作及傳播，為用戶創造更良好的使用體驗。

騰訊視頻指，秉承開放創新的態度，將以滿足用戶需求為中心，致力於優質內容的開發及生態合作的拓展。抖音集團表示，期待此次攜手成為長短視頻行業互利共贏的又一重要探索，實現影視行業、視頻創作者、用戶和平台的多方共贏。

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編輯：陳韻妍