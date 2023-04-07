▲ 【芯片大戰】三星電子首季經營利潤大跌96%、將大幅減產以應對需求急降 股價創半年最大升幅

三星電子（Samsung Electronics）公布第一季初步業績，首季經營利潤大跌96%至6000億韓圜（約35.5億港元），遜於市場預期，收入亦跌19%至63萬億韓圜，主要由於在全球經濟放緩下，芯片過剩情況加劇，買家放緩採購步伐。

三星決定，將會大幅削減芯片產能，以應對全球半導體需求急劇下降，引發價格下跌的局面。受減產消息刺激，三星股價升4.5%，創去年9月以來最大單日升幅。

三星：將存儲芯片產量降至一個有意義的水平

三星未有披露計劃減產的規模，但公司強調，會將存儲芯片產量降至一個有意義的水平，特別是那些有供應保障的產品。此前三星曾表示會對產能進行小量調整，例如暫停整修生產線，但不會全面減產。

過去9個月芯片價格下跌逾70%，三星指，宏觀經濟情況走軟，消費者購買情緒放慢，大部分消費者持續調整其庫存水平，導致存儲芯片需求大跌。

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編輯：陳韻妍