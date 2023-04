【人物專訪】滙豐女高管比例高 滙豐投資管理CEO何慧芬 分享女性如何闖出一片天

以往金融業被視為是男性主導的行業,近年晉身銀行及金融界的女性的高級管理層愈來愈多,滙豐投資管理亞太區行政總裁何慧芬就是其中一位。投身這行業逾20年的她,回想初入行時,像她一般擁有亞洲女性身份的資產管理行業高管十分「稀有」,究竟她如何突破傳統的框架,邁向大型金融機構行政總裁一職,並積極提升女性的地位?

於香港土生土長的何慧芬,於本港資產管理行業中擁豐富經驗。原任職富達國際前中國區董事長的她,於2021年11月加盟滙豐資產管理,任職亞太區行政總裁,主理集團於亞大區資產管理方面的戰略發展,並負責制定及實行公司於亞太區的零售及機構業務增長策略。加入集團不久,就遇上新冠肺炎最嚴峻的第五波疫情。何慧芬回憶道,當時的經營環境十分困難,「去年的情況更是股債雙跌,以上情況在過去的歷史出現的機會其實不多,由於很多資產也在下跌,我們在管理投資上很困難;同時市場的波動性也很大,這樣對進行長綫投資的客戶信心出現很大的挑戰。」

面對逆市,在何慧芬的領導下,滙豐的資產管理部門生意仍錄得增長,當中的關鍵,是她帶領的團隊特別花時間跟客戶交流。「去年的時間較特別,我們的團隊用了很多時間跟客戶進行安撫工作,教他們怎樣去渡過波動性那麼大的市場,客戶也對我們保持信心,繼續使用我們的服務。」此外,公司也特地為客人帶來穩定性較高的貨幣市場基金及短期債券產品。「我們很久沒有推廣過以上產品;以往銀行的息率很低,貨幣市場基金的息率很低。隨着息口上升,很多貨幣市場工具的息率在明顯上升,貨幣市場工具較穩定,沒有債券的波動性,也有相當的利潤,息率可以達3至4厘,甚至達5厘。」她表示,正正由於市場的波動性較大,而且充滿不確定性,風險管理於逆市中更具抵抗性。

▲ 滙豐投資管理亞太區行政總裁何慧芬

一直以來,金融行業較高層的職位,也以男性為主導。何慧芬指出,20多年前自己初入行時,行業男女比例十分懸殊。「我曾經出席一個銷售會議,會議場地有幾百人,可能只有數位是女性,尤其是我這類亞洲的女性數目更少,這就是從前的常態。」遇上這情況,可能不少女性會感到不安,但性格樂觀積極的何慧芬,卻視這為一個機會,「來自亞洲的女性很少,我反而覺得這樣更可以突出自己,我覺得要大家記着所有男士是困難的,但要所有人記得我是很容易的,我就抱着這個正面的態度,令大家對我有印象。」

具獨特優勢滙豐女高管比例高

今時今日,雖然女性在金融行業的地位有明顯提升,但何慧芬也坦言,仍有不少客戶對女性的能力抱有懷疑。「有一些客人會覺得女性的專業性不及男性高,也未必能達到他們的要求,其實真的要靠韌力。」她舉例說,曾經出差到某一個國家跟客人會面,起初他們對女性的能力不太肯定。但她卻沒有放棄,反而跟該客戶保持緊密聯繫。3個月後終見成效,「他們見我們時終於有反應,向我們問問題;半年後更開始跟我們有互動,一年後就成為我們的客戶,這些經驗其實是很開心的,但建立信任是需要時間,也要準備好,同時也要有專業性。」

她指,「我覺得女性的思考會較細心,她們做事也跟得很細緻,較個貼心,這是女性的優勢。男性的話,他們通常會想出一些較大的方向,女性就會幫我們團隊考慮清楚當中有沒有漏動,其實整個團隊可以互相配合。」

事實上,滙豐環球投資管理積極推動女性高管的比例,現時公司於全球有18位CEO,當中有一半,即9位是女性,比例也算高。她說:「其實公司有不少高管都是女性來,除我之外,公司內地股票投資主管、債券部主管及台灣的CEO也是女性同事來。其實這是一個大的趨勢來,希望可以有包容性更高的理念,大家也朝着這個方向。」

何慧芬也積極從不同方面,協助提升女性在行內的影響力。先是管理方面,她會審視公司中每個團隊中的男女比例,「如果見到較上層的女性不足夠,即是由下層開始要請多些女性,或給予她們更多機會,將她們一步步升上去。」



何慧芬表示,自己作為女性,更深明女性在行內遇到的難處,透過不同方式協助她們。她舉例指,很多時侯她跟同事開會,男同事會相對較踴躍發言,女同事可能未必夠膽發言。遇到這情況,何慧芬就會邀請女同事發言,也會用不同的方法引導她們說出意見,從而建立她們的信心。為了提升女同事們的自信,公司更特別為她們作出培訓,「如同事對自己的信心不足夠,在一些大的討論會中可能會較怯場,我們就會請專人來訓練同事進行演講,其實我自己也接受這這些培訓,希望可以幫到女性同事。」

新措施助同事平衡職場家庭

同時,滙豐環球投資管理也推出不同措施,讓同事於職場及家庭更平衡,如長達16周的產假,可根據需要在主管同意下延長;推出並會致力執行彈性上班時間,亦會容許在家工作,以及推出在職家長網絡等。

「在疫情後,大家在工作上更有靈活性,可以在家工作,不止是女性,其實男性也有需要照顧屋企,例如要照顧年老的家人;女性同事如果有家庭需要,我們也會為她們提供靈活性,她們知道公司善待她們,她們生育後回來公司工作,可能會有200%投入,其實是一個雙贏的局面。」她也特別給予員工一個專屬福利:「我很喜歡喝咖啡,我就跟同事說:『Buy me a coffee,and I will give you 30mins free』(你買一杯咖啡給我,我可以免費跟你傾談30分鐘。)這30分鐘內,他們可以隨意問我問題,如職場問題、人事問題或工作問題,很女性同事也會找我呢!」

