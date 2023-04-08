【新股IPO】自動駕駛公司知行汽車遞交上市申請 集資最多3億美元

中國自動駕駛解決方案提供商知行汽車近日向港交所遞交上市申請，花旗、華泰國際及建銀國際任聯席保薦人，市傳集資2億至3億美元。



知行汽車主要專注於自動駕駛域控制器，即L2級至L5級自動駕駛汽車的關鍵組件，客戶包括吉利汽車(00175)、上汽通用五菱、長城汽車、奇瑞汽車、東風汽車及極星等，當中吉利集團為最大客戶。

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根據其初步招股文件顯示，市場調研數據指按2022年自動駕駛域控制器銷售收入計，知行汽車為中國第二大第三方自動駕駛域控制器提供商。去年度，知行汽車收入達13.26億元人民幣，按年增長6.4倍。年內錄虧損3.42億元人民幣，對比對上年度虧損為4.64億元人民幣。



集資所得，預計將用於加強自動駕駛解決方案及產品的研發，另外亦將用於作研發總部、製造工廠及新生產線的資本開支等。

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記者：張以正